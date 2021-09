Nederlandse chauffeurs willen Britten met brandstofcrisis helpen

Binnenland

Coronasteun redde tienduizenden banen

De steunpakketten die het kabinet tijdens de coronacrisis heeft opgetuigd, hebben er in 2020 voor gezorgd dat 65.000 tot 180.000 mensen hun baan hebben behouden. Maar het geld is ook terechtgekomen bij bedrijven die niet meer levensvatbaar waren of er juist heel goed voor stonden.