En weer verhuist een hoge ING’er: Britse grootbank slaat slag

Louwhoff gaat bij Standard Chartered als Group Chief Digital, Technology and Innovation Officer nagenoeg dezelfde functie bekleden als bij ING. De in 1965 geboren Louwhoff werkte sinds 2014 als chief operations & transformation officer in het management van ING.

Als de toezichthouders de benoeming hebben goedgekeurd, krijgt de Nederlander vanaf november Singapore bij zijn nieuwe werkgever als standplaats. Louwhoff rapporteert dan rechtstreeks aan ceo Bill Winters. Voor hij in 2014 bij ING begon, werkte Louwhoff voor de British Telecoms Group.

Waar ABN Amro traditioneel bekendstond als Nederlandse opleidingsklas van het bankwezen, daar duiken de laatste jaren steeds meer ING’ers elders op. Voormalig ceo Ralph Hamers vertrok vorig jaar naar het Zwitserse UBS. In 2019 stapte Roland Boekhout van de directiekamer bij ING al over naar het Duitse Commerzbank. Rabobank haalde eerder cfo Bas Brouwers en innovatiedirecteur Bart Leurs bij ING weg.

Bij ABN Amro begon onlangs de bij ING opgeleide Lars Kramer als chief financial officer (cfo). De Volksbank heeft oud-ING’er Martijn Gribnau als ceo. Bij BNG Bank is Thomas Eterman sinds deze maand chief commercial officer. Bij Van Lanschot Kempen wordt oud-ING’er Maarten Edixhoven volgend jaar ceo.