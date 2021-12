Noodkreet omwonenden om Tweede Kaagbaan

Premium Binnenland

Moordverdenkingen in MH17-proces uiteengezet

Niemand zou twijfel moeten hebben bij eventuele veroordelingen in de MH17-zaak. Bewijs is gewogen, getoetst en nogmaals gewogen, aldus het Openbaar Ministerie maandag tijdens de eerste dag van het requisitoir in de zaak over het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014.