Premium Het beste van De Telegraaf

Column: woke? Doe even normaal...

Door Danielle Braun Kopieer naar clipboard

Yoga met dreadlocks: culturele toe-eigening of niet? Ⓒ ANP/HH

Het is een pakkend woord: woke. Wakker. Wie wil dat nou niet zijn? Het begrip roept sympathie op. Ik ben een early bird. Spring om zes uur uit mijn bed in blijde verwachting van welke kleuren de wereld zich vandaag aan me toont. Ik houd van twinkelogen. Van levenslust. Van bewust bezig zijn met leven en liefde. Onderschrijf het belang van zorgvuldigheid, van mensen echt zien en van aandachtig zijn in mijn taalgebruik. Wakker. Klinkt als een zinderende belofte. Speels. Wonderbaarlijk. Als een kikker in handen van een prinsesje. Klaar om gekust te worden en tot schoonheid te ontpoppen.