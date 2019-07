Column: onafhankelijke centrale bank goud waard

Hoewel de Verenigde Staten diverse regionale oorlogen hebben uitgevochten, hebben ze een vrijwel continu overwicht op de wereldorde gehad. Het is een periode die zich kenmerkt door een steeds verder uitdijende wereldhandel die plaats kon vinden op basis van de voorwaarden van de sterkste speler, de Verenigde Staten. Zo’n situatie blijft meestal net zo lang voortbestaan totdat zich een nieuwe macht meldt die de positie van de heersende macht bedreigt. Laat dat nu ook weer het geval zijn. Die nieuwkomer is China.

Confrontatie

De heerser, de Verenigde Staten, tracht zijn positie zo lang mogelijk te handhaven. Dat is niet in het belang van de nieuwkomer die juist de ambitie heeft de heerser naar de kroon te steken. Een confrontatie ligt dan ook voor de hand. Dit keer wordt die uitgevochten in de economische arena. Gelukkig maar, want op een militaire confrontatie zit niemand te wachten. De spanningen op verschillende plaatsen in de wereld nemen echter wel toe, en telkens weer vindt de ene partij de andere tegenover zich.

Zoals genoegzaam bekend is, woedt er al een tijdje een handelsoorlog tussen beide grootmachten. In de Verenigde Staten bestaat een brede consensus over de terechtheid van het voeren van deze „oorlog”. Het is niet slechts een persoonlijke guerrilla van Trump. Een democratische president zou hoogstwaarschijnlijk hetzelfde beleid voeren.

Om de negatieve effecten van deze handelsoorlog op te vangen hebben beide partijen hun centrale banken in stelling gebracht. De centrale banken dienen met een ruim monetair beleid de ongunstige gevolgen van de handelsoorlog op te vangen. Ook het kanon van de centrale bank van de ’neutrale’ ECB is inmiddels in stelling gebracht.

Onafhankelijk

U zult zeggen dat centrale banken toch onafhankelijk zijn de van regeringsleiders? Zo staat het officieel wel in de statuten. Jarenlang was dat waarschijnlijk ook het geval. Een centrale bank die onafhankelijk van de regering zijn rentebeleid kan bepalen lijkt immers een absolute noodzaak om een beperkte inflatie te garanderen en daarmee de basis te leggen voor een goed functionerende vrije markt. Het is die vrije markt die de westerse wereld de afgelopen decennia een enorme hoeveelheid welvaart heeft gebracht.

Deze onafhankelijkheid bestond er in het autocratische China al nooit. Maar ook in de Verenigde Staten en Europa staat hij de laatste tijd in toenemende mate onder druk. Trump bijvoorbeeld laat geen gelegenheid voorbijgaan om de druk op de Federal Reserve steeds verder op te voeren en een renteverlaging te verlangen om de Amerikaanse economie te stimuleren.

Ook in Europa wordt er aan de poten van de onafhankelijkheid van de ECB gezaagd. Zo lijkt de politieke benoeming van een relatieve buitenstaander, mevrouw Christine Lagarde, ingegeven te zijn door het belang van een ruim monetair beleid voor de zuidelijke economieën.

Almachtig

De centrale bankiers hebben de afgelopen decennia de beurzen steeds gered wanneer de wanhoop nabij leek. Het heeft hen een bijna almachtige status opgeleverd. Zo lijkt er een onzichtbare putoptie onder de beurzen gelegd te zijn. Deze putoptie werkt echter alleen zolang het vertrouwen in centrale bankiers onaangetast blijft.

De laatste tijd doen politici er echter alles aan om juist dat vertrouwen te ondermijnen. De dag dat het vertrouwen van het grote publiek in de centrale bankiers verdwijnt, zou voor de beurzen weleens een (erg) vervelende kunnen worden. Politici doen er dan ook goed aan de onafhankelijkheid van een van de meest gewaardeerde instituten in ere te houden.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer.