Boeren en tuinders rekenen op 5 miljard schade door coronavirus

Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van brancheorganisatie LTO Nederland.

„Sommige boeren en tuinders worden nu al hard geraakt”, zegt LTO-voorzitter Marc Calon. Delen van de tuinbouw kampen bijvoorbeeld met wegvallende afzet. Ook is sprake van een dreigend tekort aan mankracht voor de teelt en de oogst. „Daar zal het niet bij blijven, vrezen we.”

Het genoemde bedrag is exclusief de schade in andere schakels van de voedselketen en de schade op de langere termijn. Bovendien kan de schade waar nu van wordt uitgegaan, heel snel oplopen als de crisis verergert of lang aanhoudt.