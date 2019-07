Aanklacht ex-topman Audi in sjoemeldieselzaak

Ingolstadt - Aanklagers in München hebben de voormalig topman van autobouwer Audi, Rupert Stadler, officieel in staat van beschuldiging gesteld vanwege zijn rol in het dieselgateschandaal. De aanklacht is onderdeel van een breder onderzoek naar Volkswagen, het moederbedrijf van Audi. Stadler zou zich onder meer schuldig gemaakt hebben aan vervalsing en misleiding.