Investeringen Walmart betalen zich uit

Bentonville - De Amerikaanse supermarktketen Walmart spint duidelijk garen bij de verbeteringen die recent zijn doorgevoerd in zijn winkels. De keten zag winst en omzet in het tweede kwartaal stijgen. Bij winkels die langer dan een jaar open zijn werd in doorsnee 2,8 procent meer verdiend. De beter dan verwachte resultaten waren reden voor Walmart de prognoses opwaarts bij te stellen.