Nederlands Vitol eist miljoenen aan belasting terug in VS

Vitol, dat dagelijks zo'n 7,4 miljoen vaten aan ruwe olie en petroleumproducten verhandelt, claimt dat de Amerikaanse autoriteiten ten onrechte bepaalde brandstofmengsels niet als "alternatieve brandstofmengsels" hebben geclassificeerd. Met dat label waren de mengsels met vloeibaar petroleumgas, butaan en benzine voor de betreffende periode 2014 tot 2017 in aanmerking gekomen voor een belastingteruggave. De Amerikaanse autoriteiten willen niet reageren op de eisen.

Vitol, met thuisbasis Rotterdam, werd meer dan een halve eeuw geleden opgericht. Het bedrijf is uitgegroeid van een kleine handelaar in brandstoffen tot een grote wereldspeler met kantoren in Londen, Genève, Houston en Singapore. De Amerikaanse handelsactiviteiten zijn de meest omvangrijke en groeien de laatste jaren snel, vooral dankzij de toegenomen productie van Amerikaanse schalieolie en -gas.