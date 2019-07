Brussel deelt miljoenenboete uit aan Hello Kitty

De Japanners verkopen licenties op Hello Kitty aan Europese bedrijven, maar deden dat van 2008 tot 2018 strikt per land: de licenties waren in andere EU-landen ongeldig. Dat gaat in tegen het principe van vrij verkeer van goederen, heeft ook Sanrio onderkend.

„Wie nu een Hello Kitty-mok koopt, kan vanaf nu volop profiteren van de grenzenvrije Europese markt”, zegt eurocommissaris Vestager (Mededinging). Omdat Sanrio schuld heeft bekend en volledig heeft meegewerkt aan het Brusselse onderzoek, krijgt het 40% korting.

Vestager is al meer onderzoeken gestart naar schendingen van het vrije goederenverkeer. In maart kreeg sportschoenenmaker Nike een boete van €12,5 miljoen. Ook filmproducent Universal Studios ligt onder de loep.