De Belgische koning Filip met koningin Mathilde. Ⓒ FOTO ANP

Nu racisme het debat is gaan bepalen, discussieert België erover of koning Filip zijn excuses moet aanbieden. Niet voor iets dat hijzelf heeft gedaan, maar voor wat zijn verre voorganger koning Leopold II (1835-1909) heeft gedaan. Meerdere standbeelden van Leopold zijn beklad of weggehaald.