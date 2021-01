Popicoon Shakira doet rechten hitsongs in verkoop

Shakira, die onder andere bekend werd vanwege haar hit Waka waka, de officiële tune bij het WK voetbal in Zuid-Afrika, volgt daarmee de voetsporen van andere grote artiesten. Zo ving Neil Young begin dit jaar nog $120 miljoen voor zijn muziekrechten. Ook Bob Dylan heeft zijn muziekcollectie eerder al in de verkoop gedaan.

Hitsongs

Naast Waka waka scoorde Shakira ook grote hits met de nummers Hips don’t lie en Whenever, wherever.

Bekijk ook: Neil Young volgt Bob Dylan met liedjesverkoop

De stap van Shakira om de rechten te verkopen, wordt mede in de hand gewerkt door de pandemie. Als gevolg van de lockdowns in veel landen liggen live-concerten al maanden stil.

Hipgnosis Fund is actief als muziekbeheerbedrijf. Het bedrijf werd mede-opgericht door Nile Rodgers in 2018. Het bedrijf is ook genoteerd op de beurs in Londen.