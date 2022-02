Beursblog: AEX pakt kleine winst op koopjesjagers ondanks Oekraïnecrisis

Door Theo Besteman

De AEX is dinsdag met kleine winst gesloten, na stevig lager te zijn geopend in reactie op de Russische erkenning van twee opstandige republieken in Oekraïne. Markten in de VS boeken nog verlies. Nederlandse beleggers zien bij de in de afgelopen weken fors gedaalde beurswaarderingen koopkansen, zoals ArcelorMittal, ASML, IMCD en Shell.