Beursblog: Dow Jones zakt 500 punten richting speech Biden over Oekraïne

Door Theo Besteman

De Dow Jones verloor dinsdagavond 500 punten. De markt anticipeert op de verwachte speech van president Biden over de situatie in de Oekraïne. De AEX is dinsdag met kleine winst gesloten. Nederlandse beleggers zien bij de in de afgelopen weken fors gedaalde beurswaarderingen koopkansen, zoals ArcelorMittal, ASML, IMCD en Shell.