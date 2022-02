Beursblog: Dow zakt 300 punten op zorgen Oekraïne, AEX blijft overeind

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Beurzen in New York zijn lager geopend. De AEX staat vanmiddag echter op 0,2% winst, na stevig lager te zijn geopend in reactie op de Russische erkenning van twee opstandige republieken in Oekraïne. Nederlandse beleggers lijken ervan uit te gaan dat de situatie niet helemaal uit de hand gaat lopen. Zij zien bij de in de afgelopen weken fors gedaalde beurswaarderingen koopkansen.