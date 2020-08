Cisco heeft last van coronacrisis

Cisco heeft veel klanten bij de overheid, maar ook mkb-bedrijven zorgen voor een groot deel van de omzet. Juist die klanten hielden vanwege de economische strubbelingen de hand op de knip. Cisco probeert verder al enige tijd om de afhankelijkheid van dure hardware te verkleinen om zo minder gevoelig te worden voor economische neergangen. In het afgelopen kwartaal, dat 25 juli eindigde, lukte het bedrijf om meer dan de helft van de omzet uit software en diensten te halen.

De omzet van Cisco bedroeg in het vierde kwartaal 12,2 miljard dollar, tegen 13,4 miljard dollar een jaar eerder. Onder de streep bleef daar 2,6 miljard van over. In het laatste kwartaal van het boekjaar 2019 was dat 2,2 miljard dollar, maar toen zette Cisco een eenmalige belastinglast van 900 miljoen dollar in de boeken.

Voor het huidige kwartaal rekent Cisco op een nieuwe omzetdaling, van tussen de 9 en 11 procent. Dat is een grotere neergang dan waar analisten in doorsnee rekening mee hadden gehouden.