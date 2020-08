Modale inkomens grijpen nóg vaker mis op de woningmarkt

Vooral voor eenverdieners is het steeds moeilijker om aan een huis te komen. Ⓒ ANP/HH

Het wordt alleen maar moeilijker om met een modaal inkomen aan een eerste huis te komen. De situatie is in het afgelopen jaar nog verder verslechterd. Minder dan 1 op de 20 huizen is voor die groep betaalbaar, blijkt uit cijfers van adviesketen De Hypotheker.