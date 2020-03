Damrak: koopjesjagers geven AEX goede winst

De AEX-index noteerde bij grote wisselingen rond 09:50 uur 4,3% winst bij 439,4 punten. De AMX-index stond 6,3% hoger bij 611,2 punten.

Talloze bedrijven meldden last te krijgen van de beperkingen vanwege het coronavirus; vele beperkten komende dagen hun productie of sloten winkels zoals Grandvision vanaf zaterdag.

De FTSE 100-index in Londen steeg met 3,9%, de Duitse DAX ging 5,8% omhoog en de CAC-40 in Frankrijk won 5,9%.

Virus zet door

Europa is na de uitbraak van het coronavirus in China het centrum van de pandemie geworden. Italië heeft officieel meer doden door het nieuwe virus dan China. Het Europese land meldde dat het dodental is gestegen tot 3405, in China staat het dodental op 3245. Het aantal besmettingen in Italië is met bijna 6000 gestegen tot 41.035.

Wall Street sloot de handel af met winst. De Dow Jones won 1% bij 20.087 punten. De Nasdaq ging sterker omhoog: +2,3%.

De eerste futures voor opening van de beurzen om 14.30 uur staan 4% tot 5% in de plus.

President Trump liet donderdag doorschemeren dat de Verenigde Staten desnoods een belang wil nemen in noodlijdende bedrijven om die te redden. Trump meldde zich als bemiddelaar in het olieconflict tussen Saoedi-Arabië en Rusland.

Ook de beurzen in Azië boekten winst. De beurs van Japan was wegens een feestdag gesloten.

Brentolie werd 5% duurder en bleef net onder $30 per vat. De Verenigde Staten meldden als strategische ingreep 30 miljoen vaten olie in te slaan. De euro steeg 1,4% bij $1,082.

Grote reeks winnaars

Bij de hoofdfondsen werd Royal Dutch Shell (+9,6%) het meest verhandeld en steeg op het gunstige olienieuws.

Vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield steeg 10%. Kepler Cheuvreux haalde vrijdag het fonds van zijn favorietenlijst, en verruilde dat voor Wereldhave (+6,3%).

Financials deden het goed: verzekeraar Aegon won 10,1%, collega NN dikte met 7,8% aan, ING met 9,8%.

Staalmaker ArcelorMittal herstelde met 6,8% koerswinst.

Philips raakte onderin de AEX 0,6% kwijt, Unilever zakte een fractie.

In de Midkap-index bleef alleen lidquiditeitleverancier Flow Traders achter met 1,5% verlies.

Kabelnetwerkbedrijf Altice ging hier met optiekketen Grandvision met respectievelijk 14,5% en 15,8% winst aan kop. Grandvision won na de adviesverhoging, van houden naar kopen, van KBC.

Financieel dienstverlener Interntrust steeg hier met 27,3%.

Luchtvaartmaatschappij Air France KLM werd ondanks alle lock-downs wereldwijd 8% hoger gezet.

Chemicaliëndistributeur IMCD een overeenkomst bereikt met zijn bestaande bankensyndicaat over uitbreiding en verlenging van zijn lopende kredietfaciliteit, van 400 miljoen naar 500 miljoen euro.

Supermarktketen Sligro reageerde negatief op een advieswijziging van KBC, dat zette het bedrijf na een tussentijds bericht donderdag terug tot houden. Sligro meldde dat het 70 tot 75% minder opbrengsten haalt uit het bezorgen van voeding aan cafés en restaurants in Nederland en België vanwege het coronavirus.

Porceleyne Fles meldde minder Delfts blauw te verkopen. Het verloor 0,6%.

Op de lokale markt steeg CM.com 27%. Bedrijven maken veel meer gebruik van zijn chatplatform om contact met hun klanten te onderhouden. Ook Core Laboratories werd een kwart meer waard vandaag.