Mooie dagwinst maar weer weekverlies AEX

De AEX sloot 2,2% hoger op 432 punten, na in de ochtend zelfs 449 punten aan te hebben getikt. Op weekbasis verloor de beursgraadmeter wel - zij het een bescheiden 0,2% - na in de voorgaande vier weken al hard te zijn gezakt.

De AMX steeg vrijdag 3,7% naar 597,5 punten.

De meeste overige Europese beurzen gaven ook een vervolg aan de opleving van donderdag. De Britse FTSE 100-steeg met 0,8%, de Duitse DAX ging 3,7% omhoog en de Franse CAC-40 won 5%.

De stemming op de Amerikaanse beurzen was beduidend minder positief. Bij sluiting van de Europese beurzen had de Dow Jones-index 0,6% ingeleverd en de Nasdaq-index 0,3%.

Steun van centrale banken

Vermogensbeheerder Krist Plaizier van Fintessa schrijft het herstel op de Europese beurzen sinds donderdag vooral toe aan de bazooka van de ECB. „Deze heeft rust gebracht op de Europese obligatiemarkten. Maar ook de stevige ingrepen door de Amerikaanse Fed en overheden hebben voor steun gezorgd. Het is geruststellend dat veel landen maatregelen nemen om het aantal faillissementen te beperken en zo veel mogelijk mensen aan het werk te houden.”

Fintessa denkt wel dat de beurzen voorlopig erg bewegelijk zullen blijven. „De onzekerheid over de economische schade blijft groot, zolang er weinig harde data beschikbaar zijn. Veel bedrijven zullen hun verwachtingen neerwaarts bijstellen en ik denk dat we ook nogal wat dividendverlagingen kunnen verwachten.”

Of de beurzen de weg omhoog nu definitief zijn ingeslagen, durft handelaar Albert Buysing van ING ook niet te voorspellen. „De grote vraag is of de steunpakketten van de ECB, de Fed en diverse overheden voldoende zijn om de economische schade te beperken. Ongetwijfeld komen er de komende weken slechte berichten over de economie en van bedrijven, maar er zit al veel ingeprijsd.”

De euro steeg licht naar $1,07, na donderdag op het laagste niveau in nagenoeg drie jaar te zijn beland.

Grote reeks winnaars

Bij de Nederlandse hoofdfondsen eindigde Aegon met een plus van 14,1% aan kop. Staalmaker ArcelorMittal won 15,3%.

Unibail Rodamco Westfield pakte er 13,1% bij. Het vastgoedfonds liet donderdag weten ondanks de tijdelijke sluiting van zijn winkelcentra geen liquiditeitsproblemen te hebben. ING steeg met 11,1%.

Royal Dutch Shell klom 4,9%, in reactie op de sterke opleving van de olieprijzen op donderdag. De Amerikaanse president Trump liet toen weten te willen bemiddelen in het olieconflict tussen Saoedi-Arabië en Rusland. De prijzen van Amerikaanse WTI-olie en Europese Brentolie zijn inmiddels weer tot onder $25 en $30 teruggezakt.

Galapagos won 6,4%. De topman liet in een schrijven weten dat de meeste medewerkers nu thuis werken, maar dat de klinische onderzoeken vooralsnog gewoon doorgaan. Hij wijst er ook op dat partner Gilead niet van de toezichthouders heeft vernomen dat de goedkeuringstrajecten vertraging oplopen.

Aalberts klom 5,4%. ABN Amro heeft het in een maand in waarde gehalveerde industriebedrijf van de verkooplijst gehaald.

IMCD steeg 2,8%. De chemicaliëndistributeur heeft een overeenkomst bereikt met zijn bestaande bankensyndicaat over uitbreiding en verlenging van zijn lopende kredietfaciliteit.

Techinvesteerder Prosus ging 2,5% vooruit, geholpen door een koopadvies van de Amerikaanse zakenbank Jefferies.

Indachtig de mooie plus voor de AEX verloor een relatief groot aantal van zeven hoofdfondsen terrein. Tot de verliezers behoorden medisch technologiebedrijf Philips en voedingsmiddelenproducent Unilever met minnen van 4,9% en 1,8%.

In de Midkap-index eindigde optiekketen Grandvision met een winst van 28,9% tot €23,52 aan kop, na door KBC op de kooplijst te zijn gezet. De zakenbank gelooft dat de overname door brillenfabrikant EssilorLuxottica door gaat voor €28 per aandeel.

Logistiek dienstverlener WDP klom 11,6%. De toeleverancier aan de chipsector ASMI won na de sprong op donderdag nog eens 7,2%.

Maritiem dienstverlener Boskalis en biochemiebedrijf Corbion eindigden met minnen van 4,9% en 2,9% onderaan.

Market maker Flow Traders, die het van volatiliteit moet hebben, leverde 1,8% in.

Smallcap Sligro klom 1,6%, na donderdag al sterk te zijn gestegen. KBC zette de supermarktketen terug tot houden. Maar Degroof Petercam verhoogde zijn advies juist. Sligro meldde dat het 70 tot 75% minder opbrengsten haalt uit het bezorgen van voeding aan cafés en restaurants in Nederland en België vanwege het coronavirus.

Op de lokale markt steeg CM.com 11,1%. Bedrijven maken veel meer gebruik van zijn chatplatform om contact met hun klanten te onderhouden.

Porceleyne Fles won 3% op het bericht dat de verkopen van Delfts blauw onder druk staan.