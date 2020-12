Hoop op stimuleringspakket zet Wall Street op winst

De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 30.173,88 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,3 procent tot 3702,2 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 0,5 procent vooruit tot 12.582,77 punten.

De Amerikaanse politiek leek goed op weg om een coronasteunpakket van iets meer dan 900 miljard dollar af te spreken. Die gesprekken liepen stuk op de Republikeinse eis dat bedrijven juridisch buiten schot blijven voor zaken die betrekking hebben op besmettingen met Covid-19, wat Democraten niet wilden. De Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, roept beide kampen nu om de grootste twistpunten te laten rusten om tot snelle financiële hulp aan kleine bedrijven en gezinnen te komen.

Coronabesmettingen

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de VS liep de afgelopen week met bijna een vijfde op tot 1,4 miljoen. Het aantal overledenen aan de longziekte in één week steeg tot het hoogste aantal sinds april. Gouverneurs van verschillende staten kondigde al aan maatregelen tegen de verspreiding van het virus aan te scherpen of te verlengen.

Pfizer en BioNTech stegen respectievelijk 3,2 en 1,9 procent. Hun gezamenlijk ontwikkelde coronavaccin zette een stap op weg naar definitieve goedkeuring in de VS. Wetenschappers van toezichthouder FDA stelden in een analyse van de testresultaten dat het middel veilig en effectief genoeg is.

Vaccin

Johnson & Johnson-dochter Janssen werkt ook nog aan een vaccin en denkt eind januari testresultaten te hebben. Het aandeel Johnson & Johnson won bijna 2 procent.

Tesla boog een eerder verlies om tot een plus van 1,3 procent. De maker van elektrische auto's kondigde aan tot 5 miljard dollar op te willen halen met een aandelenuitgifte. Dat geld wil Tesla gebruiken om de productiecapaciteit uit te breiden.

US Steel

Ook US Steel schoot ruim 13 procent omhoog. De staalproducent maakte bekend het resterende belang in Big River Steel over te willen nemen voor 774 miljoen dollar.

De euro was 1,2101 dollar waard, tegenover 1,2110 bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 45,65 dollar. Brentolie steeg juist 0,2 procent in prijs tot 48,90 dollar per vat.