'Omzet DSM lager na wegvallen vitamineboost'

Analisten ramen de omzet uit voortgezette activiteiten in doorsnee op iets meer dan 2,3 miljard euro, zo staat in een consensus die DSM op zijn site heeft gepubliceerd. Dat betekent een daling van 52 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) is naar verwachting gedaald tot 429 miljoen euro, tegenover 508 miljoen euro vorig jaar.

De voedingstak van DSM kon vorig jaar voor bepaalde vitamines hogere prijzen rekenen, als gevolg van een brand die een fabriek van concurrent BASF had stilgelegd. Zou het geschatte positieve effect daarvan uit de aangepaste ebitda van vorig jaar worden gefilterd, dan was er volgens schattingen in het voorbije kwartaal wel sprake van een gestegen resultaat.

KBC Securities is in een eigen vooruitblik op de kwartaalresultaten iets negatiever dan de consensus. Vooral voor de materialentak van DSM voorzien analisten van de Belgische bank een sterkere daling van de omzet en ebitda. Die divisie heeft volgens de marktvorsers zwaarder te lijden onder tegenwind bij klanten in de auto-industrie en elektronicasector. Daar staat tegenover dat voeding naar verwachting onderliggend een hoger bedrijfsresultaat heeft geboekt, aldus KBC.