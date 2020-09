Nog steeds druk bij de hypotheekadviseur

Huizenprijzen staan op recordhoogte, maar bij de hypotheekadviseur is het druk. Ⓒ Hollandse Hoogte / Hans van Rhoon

Amsterdam - Nederlanders vragen volop nieuwe hypotheken aan, coronacrisis of niet. In juli lag het aantal hypotheekaanvragen liefst 31% hoger dan gemiddeld in de afgelopen vier jaar in die maand, en in augustus ook nog 22% meer dan normaal in de zomermaand.