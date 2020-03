Beurskoersen afhankelijk van coronabesmettingen

Handelaren op Wall Street (en in Amsterdam) zagen deze week dagschommelingen die deden denken aan 1987. Ⓒ AFP AEX 483.44 1.57 %

Zowel de snelheid waarmee de aandelenkoersen in de eerste weken van maart omlaag vlogen als het daarop volgende herstel was ongekend. Nu volgen cruciale weken: het aantal nieuwe coronabesmettingen bepaalt het sentiment op de financiële markten, zeggen beursexperts. Zij proberen in te schatten hoe diep de recessie wordt die het virus – en de maatregelen om verspreiding te voorkomen – veroorzaken.