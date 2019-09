AT&T omhoog op verdeeld Wall Street

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 26.835,51 punten. De bredere S&P 500 noteerde vlak op 2978,43 punten terwijl schermenbeurs Nasdaq 0,2 procent daalde tot 8087,44 punten.

AT&T won 1,4 procent. Elliott, dat wordt geleid door miljardair Paul Singer, heeft een belang genomen in de onderneming met een waarde van 3,2 miljard dollar. De belegger wil dat een uitverkoop van onderdelen een centrale rol gaat krijgen binnen de nieuwe strategie van de telecomreus. Daarnaast moet het bedrijf werk maken van een beter beleid rondom uitgaves en investeringen, aanscherping van toezichtprocessen en het stellen van strategische prioriteiten. AT&T zei "er naar uit te kijken" om met Elliott in contact te treden. Wel zouden veel van de zaken die Elliott voorstelde al uitgevoerd worden.

China

Aan het handelsvlak werden berichten verwerkt dat China bereid zou zijn meer om Amerikaanse landbouwgoederen te kopen. Daar wil het Aziatische land dan wel enkele Amerikaanse concessies voor terug hebben. Met een schuin oog wordt gelet op Londen, waar de brexitperikelen doorgaan. Na de zitting van maandag begint de wekenlange schorsing van het Britse parlement.

Verder wordt gekeken naar centrale banken. Na een toespraak van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell raakten beleggers er meer van overtuigd dat er een nieuwe renteverlaging in de Verenigde Staten aankomt. Voor Europa zijn ze juist steeds minder zeker van stevige monetaire beleidsstappen van de Europese Centrale Bank (ECB). Die centrale bank heeft donderdag zijn beleidsvergadering.

Uber

Wells Fargo won 2,7 procent. De bank verwacht dat de rente-inkomsten sneller zullen dalen dan eerder werd aangenomen. Uber steeg 1,2 procent. Het bedrijf maakte bekend volgende maand te stoppen met zijn maaltijdbezorgdienst Uber Eats in Zuid-Korea.

Verfbedrijf Axalta won 1 procent. Naar verluidt werken het Amerikaanse PPG (plus 0,6 procent) en het Japanse Kansai Paint samen richting een overname van hun branchegenoot, die ze willen verdelen. Twee jaar geleden was Axalta nog in verregaande onderhandelingen met AkzoNobel over een overname. Die gesprekken werden afgebroken toen Nippon Paint een overnamebod deed op Axalta. Gesprekken met de Japanners liepen vervolgens echter op niets uit.

De euro was 1,1049 dollar waard, tegen 1,1046 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,6 procent meer op 58,01 dollar. Brentolie steeg 1,9 procent in prijs tot 62,67 dollar per vat.