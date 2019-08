Bank of England laat rente ongemoeid

In augustus vorig jaar krikte de BoE de rente voor het laatst op, met een kwart procentpunt. De centrale bank maakt nu al langere tijd een pas op de plaats in verband met de aanhoudende onzekerheid over de Brexit en de impact daarvan op de Britse economie. Een harde Brexit zal volgens de BoE de druk op het Britse pond verhogen en de economische groei vertragen.

De BoE gaat er van uit dat de inflatie over een jaar zal stijgen naar 1,9% en daarna boven de 2% uitkomt.