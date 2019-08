BoE houdt rentetarief ongewijzigd

In augustus vorig jaar krikte de BoE de rente voor het laatst op, met een kwart procentpunt. De centrale bank maakt nu al langere tijd een pas op de plaats in verband met de aanhoudende onzekerheid over de Brexit en de impact daarvan op de Britse economie.

De Britse centrale bank kwam ook met nieuwe ramingen, maar tekende daarbij aan dat die minder betrouwbaar zijn dan gebruikelijk vanwege de onzekerheid . De BoE herhaalde dat het Britse pond een tik zal krijgen bij een uittreding uit de Europese Unie zonder overeenkomst over zaken als handel. Ook zal de inflatie oplopen en de economische groei worden gedrukt.

Er wordt nu gerekend op een geringere groei van de Britse economie dan eerst. Ook zal de exportgroei afremmen en wordt gerekend op zwakkere bedrijfsinvesteringen.

Het Britse pond zakte in reactie op de nieuwe ramingen van de BoE naar het laagste niveau in 30 maanden tegenover de dollar op $1,21.