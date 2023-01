Premium Het beste van De Telegraaf

In het vizier Grote reputaties op het spel in loterijconflict

Door Vian Schouten Kopieer naar clipboard

Terwijl heel Nederland op nieuwjaarsdag nagelbijtend afwachtte of de Postcodekanjer van 58,9 miljoen euro in hun wijk was gevallen, speelde zich achter de schermen een strijd af om potentieel heel veel meer geld. Een conflict dat schuurt met het feelgoodimago dat de loterij zichzelf zo graag aanmeet - van goede doelen steunen en ondertussen prijzen pakken. Een strijd om de macht bij de Postcode Loterij en moederbedrijf Novamedia zélf. Een dag lang gingen de maskers af en kon heel Nederland via de krant meekijken.