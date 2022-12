’Door personeelstekort is overwerken voor 70% de standaard’

Het zijn voornamelijk werknemers in de toerisme-, horeca- en transportsector die veel overwerken. Binnen justitie en het openbaar bestuur wordt het minst vaak overgewerkt. „Het verhoogde aantal overuren in de horeca en logistiek is waarschijnlijk een gevolg van het enorme medewerkerstekort in die sectoren”, zegt Mark Bloem, directeur bij SD Worx Nederland. „Werkgevers in deze sectoren moeten zich extra bewust zijn van eventuele overbelasting van hun medewerkers en de gevolgen van stress op de lange termijn. Deze bewustwording geldt overigens voor alle leidinggevenden, aangezien het maken van overuren gangbaar is in iedere sector.”

Werknemers in de leeftijdscategorie 35-54 jaar maken volgens het onderzoek de meeste overuren, gevolgd door jongeren (18-34 jaar). Gemiddeld genomen draait ’slechts’ 30% nooit overuren. Uit het onderzoek blijkt dat inwoners uit de drie grote gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam) met 14% aan kop gaan met meer dan vijf overuren. In het zuiden en oosten van Nederland wordt het minst vaak overgewerkt (33% doet dit nooit).