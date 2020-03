CPB: economie krijgt harde dreun door coronavirus

De economie zal naar verwachting van het Centraal Planbureau (CPB) dit jaar krimpen met in elk geval 1,2 procent en in het slechtste geval zelfs met 7,7 procent. In het donkerste scenario krimpt de economie ook in 2021 nog met 2,7 procent en loopt de werkloosheid op richting 10 procent, in het beste geval veert de economie in de zomer alweer op.

Dat blijkt uit de scenario's die het CPB schetst over de gevolgen van de virusuitbraak van de economie. Hoe hard de economie wordt geraakt, hangt af van hoe lang de strenge maatregelen die nu worden genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan in stand blijven. Een recessie is onvermijdelijk, zegt het planbureau. Welk scenario het meest waarschijnlijk is, kan het CPB niet zeggen.

Het CPB gaat ervan uit dat de ’contactmaatregelen’ waar we nu mee te maken hebben in elk geval nog drie maanden in stand blijven. In het donkerste scenario zal dat zelfs twaalf maanden zijn. De staatsschuld zal in dat geval volgend jaar tot boven de 70 procent van het nationaal inkomen oplopen. Dat ’blijft te dragen’, concludeert het CPB.

Onzekerheden

Het planbureau stipt aan dat er heel veel onzekerheden zijn voor het verloop van deze crisis. Dat hangt af van het verloop van de pandemie, maar ook van de effectiviteit van het economische steunpakket dat het kabinet nu in elkaar aan het zetten is.

Het is ook deels gissen naar het effect op de economie van alle maatregelen die het kabinet in het openbare leven heeft genomen. „Het op deze manier tot stilstand komen van delen van de economie is niet eerder vertoond”, schrijft het CPB. Zo zijn er sectoren zoals horeca en evenementen die compleet stilliggen. Maar er zijn ook bedrijven die niet worden gesloten, maar toch bijna geen aanloop meer hebben, zoals de reisbranche en benzinestations.