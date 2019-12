Britse pond bereikt hoogste stand sinds mei

Londen - Het Britse pond heeft woensdag de hoogste stand ten opzichte van de euro in 2,5 jaar bereikt. De Britse munteenheid steeg 0,7 procent en bereikte een niveau dat voor het laatst in mei 2017 werd aangetikt. Eerder op de dag ging het pond sterling ten opzichte van de dollar al naar de hoogste stand in een halfjaar.