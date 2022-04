Kadaster: minder verplichte grondonteigeningen

Dat blijkt uit onderzoek van het Kadaster naar onteigening in de afgelopen 27 jaar, tussen 1 januari 1995 en 30 september 2021. Het aantal onteigeningen is door de jaren heen zelfs afgenomen.

Van alle grondeigenaren heeft 89%, ofwel 18.120, zijn grond in goed overleg overgedragen. Bij 11% vond uiteindelijk een gedwongen onteigening plaats. In oppervlakte is tijdens de onderzoeksperiode 15.000 hectare (84%) in goed overleg overgedragen en 3008 hectare (16%) via onteigening.

Boeren

Die verplichte onteigening gebeurt wel het meeste bij boeren. Ruim 60% van de gedwongen opgekochte hectares was agrarische grond.

Het aantal onteigeningen is vanaf 1995 overigens fors gedaald. Dat heeft onder meer te maken grote onteigeningsprojecten in de periode tussen 1995 tot en met 2001 voor de aanleg van de Betuweroute en de Hogesnelheidslijn-Zuid. Zo waren er in 1998 115 onteigeningen per Koninklijk Besluit, terwijl dat er afgelopen jaar nog geen twintig waren. De hoeveelheid onteigende oppervlakte is echter stabiel gebleven.

De twee meest voorkomende redenen voor overheden om grond te verwerven zijn de aanleg van infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling, met name woningbouw. De Staat onteigent vooral grond voor infrastructuur en natuurcompensatie, terwijl gemeente juist grond onttrekken voor woningbouw.

Omgevingswet

Er is momenteel veel te doen rondom onteigening, omdat die wet drastisch op de schop gaat. De huidige Onteigeningswet gaat op in de Omgevingswet en dat zal grote gevolgen hebben voor grondeigenaren die onteigend worden. Waar een onteigening nu gebeurd bij Koninklijk Besluit, zal dat dadelijk door het bestuursorgaan gebeuren, dus de gemeenteraad, provincie, waterschap of het Rijk.

Daarnaast komt er een strikte scheiding tussen onteigening en schadeloosstelling. Het bedrag van de schadeloosstelling zal worden bepaald door de civiele rechter.

Overigens is de nieuwe Omgevingswet al een paar keer uitgesteld. Die zou in juli ingaan, maar minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) meldde in februari dat door ict-problemen niet haalbaal was.