Rare beweging smartphones verraadt fraudes criminelen

Amerikaanse petrol heads versneld aan de stekkerauto

Amerikaanse autobouwers zijn om. Traditionele fans van de gas guzzlers geloven inmiddels massaal in elektrisch rijden. Fabrikanten in de Verenigde Staten verhogen en masse investeringen in de ontwikkeling van stekkerauto’s. Ze zien het zelfs als mogelijke redding voor de typisch Amerikaanse krachtp...