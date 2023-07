Aantal bagageafhandelaren Schiphol moet van zes naar drie

Vergeleken met andere Europese luchthavens heeft Schiphol relatief veel bagageafhandelaren. Daardoor kunnen luchtvaartbedrijven uit veel opties kiezen en blijven de kosten ook laag, ziet Harbers. Aan de andere kant kan dit volgens de bewindsman ook negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit en de arbeidsomstandigheden.

Vorig jaar zorgde onvrede over de werkomstandigheden bij de afhandelingsbedrijven en een personeelstekort voor grote problemen op Schiphol. In het voorjaar hield het personeel van de bagageafhandelaren wilde stakingen. Dat bleek de voorbode van een zomer vol vertragingen, lange rijen voor de bagagecontrole en reizigers die hun vluchten misten.

Veiligheid en kwaliteit

De markt voor afhandeling werkt nu niet optimaal, meldt Harbers op basis van onderzoek dat hij heeft laten uitvoeren. De halvering van het aantal afhandelaren is volgens de onderzoekers de beste manier om de veiligheid, kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid te verbeteren. Dan moeten er wel aanvullende afspraken worden gemaakt tussen Schiphol en de afhandelingsbedrijven, adviseren zij.

Harbers zegt te begrijpen dat de plannen flinke gevolgen kunnen hebben voor de bagagebedrijven en hun personeel. Daarom wil hij belanghebbenden in een zogeheten consultatieperiode de kans geven om te reageren op zijn voorstel. Pas in het najaar wil hij een definitief besluit nemen. Daarna gaat een Europese aanbesteding van start om toekomstige afhandelingsbedrijven te selecteren. Het plan moet in 2025 uitgevoerd zijn.

Sociale standaarden

De FNV zegt enthousiast te zijn over de maatregel. „Dit is een goede eerste stap om de kwaliteit van werk boven de prijs van personeel te stellen”, vindt de vakbond. Wel moeten er ’afdwingbare sociale standaarden’ worden afgesproken en heldere afspraken komen om de werkdruk te beperken.

De bond stelt ook dat een overgang naar een andere werkgever lastig kan zijn. Daarom zouden de plannen hierover concreter moeten worden vastgelegd. "Het bedrijf dat de aanbesteding wint, moet het personeel van andere bedrijven overnemen. Mét behoud van de arbeidsvoorwaarden. Er moeten duidelijke aanvullende afspraken gemaakt worden over de overgang van onderneming", vervolgt FNV.