DPA verbetert winstgevendheid ondanks dalende omzet

DPA behaalde in 2019 een omzet van 151,7 miljoen euro, ruim 7 miljoen minder dan een jaar eerder. Het nettoresultaat daalde met ruim 4 procent naar 8,6 miljoen euro. Maar het bedrijfsresultaat (ebitda) ging juist met meer dan 40 procent omhoog naar 14,3 miljoen euro. De marge verbeterde van 6,4 naar 9,4 procent.

"In 2019 hebben we de vruchten geplukt van de stroomlijning van onze organisatie", zegt topman Arnold van Mameren. Er wordt volgens hem nu efficiënter gewerkt, waardoor klanten beter worden bediend en ook de kosten zijn gedaald.

Over de precieze impact van het nieuwe coronavirus op DPA kan Van Mameren nog geen uitspraken doen. "Het is duidelijk dat dit grote economische consequenties heeft. De precieze impact zal afhangen van de snelheid waarmee het coronavirus in binnen- en buitenland onder controle komt."