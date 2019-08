Beleggers zien beren op de weg in augustus

In de voorbije maand had de AEX de wind nog aardig in de rug gesteund door het overwegend meevallende cijferseizoen, waarbij vooral ASML en Philips goede zaken deden na de presentatie van de resultaten.

Ruim een derde van de respondenten gaat er van uit dat de AEX deze maand per saldo zelfs meer dan 4% gaat dalen. Iets minder dan een kwart voorziet een minder grote neergang.

De optimisten zijn ver in de minderheid. Bijna 10% denkt dat de opmars van de AEX deze maand een stevig vervolg zal krijgen, terwijl 16% meent dat de hoofdgraadmeter de weg omhoog bescheiden gaat voortzetten.