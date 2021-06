Nieuwe Stan Huygens treedt aan

V.l.n.r. Premier Mark Rutte, Pieter Klein Beernink (nieuwe Stan),Willem Kool (vorige Stan), oud-premier Jan Peter Balkenende en VNO/NCW-voorzitter Ingrid Thijssen. Ⓒ Anko Stoffels

Even geen Binnenhof-perikelen, even geen getob over de formatie. Tijdens de wisseling van de wacht bij deze rubriek zag ik premier Mark Rutte tot rust komen aan de Noordzeekust. Al leek het niet voor lang. „Vanmiddag moet-ie vast weer met Kaag praten”, zei Annemarie Jorritsma, VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Zij trok er geen enthousiast gezicht bij.