'Akzo staat weer open voor Axalta'

AMSTERDAM (AFN) - Verf- en chemiereus AkzoNobel staat naar verluidt weer open voor gesprekken over een fusie met het Amerikaanse Axalta. Dat heeft een ingewijde tegen persbureau Bloomberg gezegd. Dat bericht volgt kort op de mededeling dat onderhandelingen tussen de Amerikanen en het Japanse Nippon Paint over een overname op niets uitliepen.

Akzo en Axalta voerden eerder ,,constructieve" gesprekken over een fusie. Die gesprekken liepen spaak mede doordat Nippon zich met een overnamevoorstel tussen die onderhandelingen wurmde. De overnamepoging door de Japanners liep echter op niets uit. Akzo maakte eerder bekend de ontstane situatie te zullen bekijken, maar liet verder niets los over een mogelijk hernieuwde poging met Axalta.

Akzo-topman Thierry Vanlancker zei donderdag op een aandeelhoudersvergadering dat Akzo de gesprekken had beëindigd. Akzo was niet bereid een overnamepremie te betalen, maar had alleen interesse in een fusie. President-commissaris Antony Burgmans zei daarbij dat Akzo de steun van de grootste aandeelhouders had bij de fusiepoging.

Burgmans benadrukte ook dat consolidatie niet per se nodig was. Enkele aandeelhouders waren bevreesd dat AkzoNobel na de afsplitsing van zijn chemietak een makkelijke overnameprooi zou zijn. ,,Het was geen defensieve strategie", zei Burgmans daarover.