’Coronacrisis heeft zeepbel op beurzen doorgeprikt’

De experts liet onder meer hun licht schijnen op de enorme stimulering vanuit centrale bankiers wereldwijd om de economische dip als gevolg van de coronacrisis te bestrijden.

De grote vraag die zij daar bij stelden is in hoeverre monetaire autoriteiten er opnieuw in zullen slagen om net als bij de schuldencrisis met het massaal drukken van geld er weer economisch bovenop te komen. „De coronacrisis heeft in maart de zeepbel op de beurzen doorgeprikt”, stelt Brands.

De hard oplopende begrotingstekorten in veel Europese landen vanwege de omvangrijke reddingsplannen zijn in hun visie eveneens een bron van grote zorg.

De experts benadrukkten verder dat vooral de opmars van goud dit jaar een teken aan de wand is dat beleggers zorgen hebben over de impact van de coronacrisis. Ook de kansen en risico’s van de digitale munt bitcoin kwamen bij het seminar aan de orde.

