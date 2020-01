Alleenstaande moeder steelt van baas, ontslag onterecht

Rond kerst 2018 werd de alleenstaande moeder van vier kinderen, werkzaam als filiaalleider in opleiding, op staande voet ontslagen omdat ze was vergeten vijf chocoladeletters en een pak spritsen aan te slaan.

Kind plots doof

Ze was eerder die dag met haar meervoudig gehandicapte kind naar de dokter geweest waar ze te horen kreeg dat haar kind plots doof is geworden. Ondanks dit slechte nieuws is ze die dag gaan werken om te helpen bij de kerstdrukte. Aan het einde van haar dienst nam ze het snoepgoed mee, dat was afgeprijsd omdat het over was gebleven na de sinterklaasperiode.

Haar leidinggevende schorste haar de de dag erop, waarna ze een week later te horen kreeg dat ze op staande voet was ontslagen. De kantonrechter legde haar in eerste instantie een schadevergoeding van ruim 1500 euro op.

Verzachtende omstandigheid

De moeder heeft in hoger beroep alsnog gewonnen: volgens het Haagse hof is haar ontslag niet rechtsgeldig omdat er geen bewijs van opzet was bij het meenemen van de chocoladeletters en spritzen zonder te betalen. Het slechte nieuws over haar gehandicapte kind had als verzachtende omstandigheid moeten gelden. De winkelketen moet haar nu het loon uitbetalen dat ze had gehad als ze haar contract had volgemaakt, tot februari 2019. Het gaat om bruto €3397,84.