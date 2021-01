ASML overtreft eigen omzetverwachting

De omzet kwam in het voorbije kwartaal uit op €4,3 miljard. ASML had zelf rekening gehouden met een omzet van €3,6 tot €3,8 miljard. Analisten gingen in doorsnee uit van €3,7 miljard. Over het gehele jaar behaalde ASML een omzet van €14 miljard.

"ASML stelt niet teleur"

DFT-verslaggever Wouter van Bergen over de cijfers:

Het aandeel ASML is sinds het derde kwartaal met 25% gestegen, dus het moest vandaag erg sterke cijfers presenteren om niet teleur te stellen. Daar is het in geslaagd met een omzet van €4,3 miljard over het laatste kwartaal van 2020, meer dan 10% boven de gemiddelde verwachting van analisten. Daarmee komt de omzet voor het hele jaar op een haar na op €14 miljard uit bij een winst van €3,6 miljard en een marge van 50%.

Ook het komende jaren kan ASML rekenen op een sterke markt, bleek vorige week als uit bemoedigende geluiden van ASML’s grote klanten, de chipmakers Samsung en TSMC. Die lieten de markten weten dat ze ook dit jaar diep in de buidel zullen tasten om te investeren. Daardoor ligt de verwachting dat het eerste kwartaal van 2021 vergelijkbare omzetcijfers zullen opleveren als het laatste van het afgelopen jaar.

Vraag naar chips

ASML profiteert van de grote vraag naar chips voor bijvoorbeeld smartphones, datacenters en elektrische auto's. Het bedrijf verwacht dat dit jaar die vraag ook sterk zal blijven. Voor het eerste kwartaal van 2021 voorziet ASML dat de opbrengsten zullen uitkomen tussen €3,9 miljard en €4,1 miljard.

Ook de brutomarge bij het bedrijf uit Veldhoven viel in het afgelopen kwartaal met 52% hoger uit dan de eigen verwachting die uitging van ongeveer 50%.