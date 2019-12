Topman Boeing treedt terug

Lawrence Kellner, van 2004 tot 2010 topman bij Continental Airlines, wordt per 13 januari de nieuwe chairman van het Boeing-bestuur, zo meldt het concern maandagmiddag. De huidige financiële topman Greg Smith neemt de taken van Muilenburg in de tussentijd over.

Het luchtvaartbedrijf verloor afgelopen maanden miljarden nadat twee van zijn 737 MAX-toestellen waren neergestort. Daarbij kwamen 346 mensen om het leven. Sindsdien bleven honderden opnieuw geteste exemplaren aan de grond. Op 17 december bevestigde Boeing de productie van zijn paradepaardje te hebben stilgelegd.

Vloot van Boeing 737 MAX aan de grond, in afwachting van nieuwe veiligheidschecks, talloze maatschappijen gedupeerd. Ⓒ FOTO AFP

Muilenburg (55) was sinds juli 2015 topman bij Boeing. Critici verweten hem de hele gang van zaken rond de neergestorte Boeings slecht te hebben aangepakt. ,,Dat hij niet direct verontschuldigingen heeft aangeboden werd gezien als een misstap”, aldus analist Richard Aboulafia tegen Bloomberg.

Vrijdag mislukte de lancering van de eerste nieuwe ruimtevaartcapsule, de Boeing CST-100 Starliner. Sinds 2011 waren de Verenigde Staten er niet meer in geslaagd vanaf eigen grond ruimtevaartvluchten te lanceren.

Boeing levert rond 40% van alle vliegtuigen wereldwijd, en strijdt in de top met Airbus en McDonnell Douglas. De handel in het aandeel Boeing werd maandag kort stilgelegd. Het aandeel ging in reactie op het vertrek van Muilenburg met 3,7% omhoog op de beurs in New York.

De druk op Muilenburg nam afgelopen dagen snel toe. Vrijdag schaarde Calhoun zich nog uitdrukkelijk achter de topman Muilenburg, maar na de mislukte ruimtevlucht slonk het vertrouwen in Muilenburg.