Profiel: Alan Jope (Unilever) moet zijn strategie verdedigen tegenover morrende beleggers

Premium Financieel

SnowWorld lapt vrouwenquotum toch niet aan de skilaars: benoeming man in de ijskast

SnowWorld, de uitbater van kunstskibanen, kiest eieren voor zijn geld. Het bedrijf durft het toch niet aan om het wettelijk quote voor het aantal vrouwen in de raad van commissarissen aan de skilaars te lappen. De benoeming van een extra man gaat daarom in de ijskast.