Kalanick doet aandelen in de uitverkoop

De 43-jarige Kalanick heeft nu nog ongeveer een vijfde van zijn totale vermogen van 3 miljard dollar in aandelen Uber zitten. Voor die deadline verliep was dat nog 75 procent. Kalanick moest in de zomer van 2017 vertrekken bij Uber toen grote aandeelhouders het niet meer in hem zagen zitten. Onder zijn bewind raakte het bedrijf in opspraak door beschuldigingen van seksuele intimidatie en ander wangedrag op de werkvloer.

Kalanicks medeoprichter Garrett Camp verkocht zo'n 35 miljoen dollar aan aandelen, een fractie van zijn belang met een waarde van 2,1 miljard dollar. Kalanicks opvolger als topman Dara Khosrowshahi kocht juist voor 7 miljoen dollar aan aandelen bij.