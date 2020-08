Column: hoeveel verder stijgt de prijs van ijzererts nog?

Ook ijzererts kreeg te maken met de druk van corona. Ⓒ ANP/HH

In het begin van dit jaar houdt een combinatie corona en aanbodproblemen de ijzerertsprijs in een bandbreedte van $81 en $96 per ton. Maar vanaf mei kantelt de prijstrend in de ijzerertsmarkt vrij snel. De ijzerertsprijs maakt een opmars en de vraag is of dit stand gaat houden.