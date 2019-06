Voedselprijzen stuwen Chinese inflatie

De consumentenprijzen in de tweede economie van de wereld gingen met 2,7 procent omhoog op jaarbasis. In april was nog sprake van een stijging met 2,5 procent op jaarbasis. De voedselprijzen dikten met 7,7 procent aan ten opzichte van een jaar terug. De prijs van varkensvlees nam met ruim 18 procent toe, groenteprijzen werden meer dan 13 procent duurder en fruitprijzen gingen met bijna 27 procent omhoog.

Volgens kenners is de prijsstijging van bijvoorbeeld fruit en eieren van korte duur. In de zomer worden er weer dalingen verwacht. Wel wordt gewaarschuwd voor varkensprijzen die verder kunnen stijgen, vanwege de Afrikaanse varkenspest.

De producentenprijzen in China stegen met 0,6 procent op jaarbasis, zo werd ook bekend. Dat is gelijk aan de prognose van economen. In april dikten de producentenprijzen nog met 0,9 procent aan.