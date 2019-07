Chinese export en import nemen af

De totale Chinese uitvoer ging met 1,3 procent omlaag, na een plus van 1,1 procent in mei. Economen hielden al rekening met de terugval. Zij gingen in doorsnee zelfs uit van een min van 1,4 procent. Bij de invoer was sprake van een krimp met 7,3 procent, waar kenners op een daling met 4,6 procent hadden gerekend. In mei ging de invoer al met 8,5 procent omlaag, de sterkste daling in meer dan drie jaar.

Deze week is het handelsoverleg tussen de Verenigde Staten en China weer op hoog niveau hervat, na de wapenstilstand die eerder werd overeengekomen. Economisch adviseur van het Witte Huis Larry Kudlow liet weten dat de gesprekken constructief verliepen en dat beide partijen hebben gesproken over een persoonlijke ontmoeting. Wel waarschuwde Kudlow dat er nog geen wonderen te verwachten zijn wat betreft een handelsdeal.