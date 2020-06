Webshop-oplichter krijgt 4,5 jaar cel

Ⓒ Hollandse Hoogte / Marcel van den Bergh

Lelystad - Een 43-jarige man uit Blaricum moet 4,5 jaar de cel in wegens oplichting van ruim 150 mensen via webshops. Dat heeft de rechtbank in Lelystad bepaald. In veel gevallen maakte hij de gedupeerden vele honderden euro’s afhandig.