Deze spullen op je zolder zijn veel geld waard

Zwiggelaar in De Burcht in Amsterdam, waar hij twee keer per jaar een pop-upveiling organiseert. Ⓒ Foto Amaury Miller

Amsterdam - Wie de zomervakantie benut om de zolder eens goed op te ruimen, kan zomaar een kostbare schat tegenkomen. Veilinghouder Vincent Zwiggelaar (45) heeft er een neus voor om waardevolle spullen te vinden op beurzen, in kringloopwinkels of in boekenkasten. „Heel veel mensen hebben iets kostbaars in huis zonder dat te beseffen.”