FNV-baas wacht eerste krachtproef: fiat deal flexwerk onder spanning

Tuur Elzinga bij zijn verkiezing tot FNV-voorzitter. Ⓒ ANP

Het Ledenparlement van vakbond FNV stemt woensdagavond over een grote hervorming van de arbeidsmarkt. De vakbondstop juicht over het ’historische’ SER-advies, maar het is nog allerminst zeker of de wantrouwige FNV-achterban er ook mee akkoord gaat. Zo wacht Tuur Elzinga zijn eerste belangrijke krachtmeting als voorzitter van de grootste vakbond.