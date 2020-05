’Een op drie vreest geldproblemen door corona’

Op de kortere termijn verwacht 9 van de 10 Nederlanders nog wel aan zijn financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Toch maakt bijna 30% e van de Nederlanders zich zorgen over zijn financiële situatie als gevolg van de coronacrisis. Bijna een kwart is bang om zijn baan te verliezen. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Markteffect in opdracht van online kredietverstrekker Freo, een dochterbedrijf van Rabobank.

Driekwart van de ondervraagden verklaarde nu extra goed na te denken over grote aankopen en investeringen, zoals een nieuwe auto of een verbouwing. Van die groep heeft de helft besloten zijn plannen uit stellen of zelfs volledig te annuleren. Anderzijds geeft 20% van deze groep aan die uitgave juist eerder dan gepland te doen.

Een op de tien van de ondervraagden heeft de plannen voor grote uitgaven zelfs volledig geannuleerd. Zo hebben 16% van de consumenten die een auto wilden kopen, dit plan in de ijskast gezet, verklaarden zij tegenover de onderzoekers.